Die Gemeinderatskandidatinnen und Kandidaten der SPD Feldkirchen sowie der Bürgermeisterkandidat Christian Wilhelm laden zum politischen Frühschoppen ein. Die Veranstaltung findet am Sonntag, 26. Januar, von 11 Uhr an im Ludwig-Glöckl-Haus in der Bahnhofstraße 5 statt. Hier haben interessierte Feldkirchner Bürger die Möglichkeit, ihre Fragen an die Kandidaten zu stellen und sie kennenzulernen