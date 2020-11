Dass sich Spiritualität nicht nur in weihevoller Andacht und ritualisierter Erhabenheit entfaltet, sondern auch mit emotionaler Wucht und ansteckender Fröhlichkeit direkt in die Herzen fliegen kann, zeigt sich wohl nirgendwo eindrucksvoller als in der Gospelmusik. Die Joyful Gospel Singers aus Feldkirchen unterstreichen dies seit knapp 20 Jahren - ihre Benefizkonzerte in der Adventszeit sind beliebt, reißen das Publikum mit ("Oh Happy Day") und die Erlöse kommen sozialen Institutionen im Raum München zugute. Normalerweise würde der rund 30-köpfige Chor, der Anfang des Jahrtausends von Kerstin Staudinger in Leben gerufen wurde, fleißig proben, doch bekanntlich ist das kein normales Jahr: "Wir müssen traurig mitteilen, dass für dieses Jahr alle Konzerte ausfallen", heißt es in einer Pressemitteilung der Joyful Gospel Singers. Die bereits gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit für die Konzerte im nächsten Jahr. Und da steht immerhin ein kleines Jubiläum an: Der Chor feiert sein 20-Jähriges.