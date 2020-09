Von Anna-Maria Salmen, Feldkirchen

Radfahrer sollen über eine neue Verbindung vom Kreisverkehr an der Münchner Straße entlang dem Sportplatz zur geplanten Brücke der Messe München gelangen, die künftig über die Münchner Straße führen soll. Die Verwaltung hat die Umsetzung geprüft, in der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses wurden die Ergebnisse vorgestellt. Demnach ist der Bau eines kombinierten Fuß- und Radwegs möglich, die Kosten für die Errichtung betragen nach Schätzung des zuständigen Ingenieurbüros 124 000 Euro.

Einige Kommunalpolitiker sahen das Vorhaben aber kritisch. Die Befürchtung: Sagt die Messe München den Bau der Brücke ab, bleibt der Weg ohne Ziel. "Ich bin natürlich schon für so viele Radwege wie möglich, aber dieser hier endet erst mal im Nirwana", merkte Verena Claudi-Weißig (SPD) an. Stefan Seiffert (CSU) stimmte zu: "Tendenziell ist die Idee nicht schlecht, aber es ist der falsche Zeitpunkt." Ähnliche Bedenken hatte Silvia Pahl-Leclerque (Grüne). "Das muss im Zusammenhang mit den Plänen der Messe gesehen werden."

Thomas Zimmermann (Unabhängige Wählervereinigung, UWV) verwies auf den im Dezember auf Antrag der UWV gefassten Beschluss, den Weg zu bauen: "Das ist schade, dass es jetzt wieder wie immer läuft. Wir beschließen etwas und machen dann doch wieder einen Rückzug." Der Radweg sei auch aus dem Anlass geplant worden, das hintere Sportfeld besser zu erschließen. Bürgermeister Andreas Janson (UWV) versuchte, die Wogen zu glätten. "Es steht fest, dass die Messe die Brücken wie geplant umsetzen will. Die sind da wirklich dahinter." Derzeit würden die rechtlichen Voraussetzungen geklärt. Soweit er informiert sei, so Janson, will die Messe den Bau bis zur nächsten Bauma 2022 vollenden. "Spätestens, wenn die Brücken stehen, ist der Radweg absolut notwendig."

Der Rathauschef regte einen Kompromiss an: Mit der Ausschreibung und dem Bau des Weges soll erst begonnen werden, wenn die Messe den Vertrag für die Errichtung der drei Brücken unterzeichnet hat. Diesen Vorschlag nahmen sechs Kommunalpolitiker an, die fünf Ausschussmitglieder von CSU und SPD lehnten ihn ab. Vor dem Beschluss hatten einige der Kritiker angedeutet, eine Behandlung im Gemeinderat zu veranlassen. In diesem Fall wäre der Beschluss des Bauausschusses schwebend unwirksam - bis das große Gremium entscheidet.