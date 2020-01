Weil die Arbeiten rund um den neuen Maibaum in vollem Gange sind, lädt die Feldkirchner Blasmusik nicht wie gewohnt zum Frühjahrskonzert, sondern gleich zu zwei Neujahrskonzerten ein. Diese finden am Freitag, 17., und Samstag, 18. Januar, in der Gemeindehalle statt. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr, Einlass ist von 19 Uhr an. Der Eintritt beträgt zehn Euro, Karten gibt es für 8,50 Euro in der Blütenwerkstatt Prylinski; Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre haben freien Eintritt. Für die Konzerte hat Dirigent Florian Schachtner einen schwungvollen musikalischen Jahresauftakt zusammengestellt: Zu hören sein werden Walzer, Polka und Operette sowie bekannte Melodien aus Musicals und Evergreens. Die Besucher erwartet ein vielseitiges Programm. Wie es bereits zur Tradition geworden ist, werden natürlich auch wieder die Jüngsten im Nachwuchsorchester und in der Jugendkapelle auftreten.