11. November 2018, 22:21 Uhr Feldkirchen Mit dem Kanu unterwegs

Kaum ein Fluss steht so sehr für Wildnis und Abenteuer wie der Yukon, der sich über 3000 Kilometer durch die Einsamkeit der nordischen Tundra zieht. Der Arzt und Journalist Dirk Rohrbach hat sich in den Wäldern Ontarios ein traditionelles Kanu aus Birkenrinde gebaut und ist damit dem Lauf des Flusses gefolgt. Auf seiner Reise begegnete er Jägern, Fischern und Aussteigern, sprach mit Häuptlingen und Trappern, aß mit den Einheimischen Caribou, Elch und fangfrischen Lachs. Am Freitag, 16. November, 19.30 Uhr, berichtet er im Rathaus von seinen Erlebnissen. Der Preis für ein Ticket beträgt zwölf Euro und ermäßigt zehn Euro. Karten gibt es im Rathaus, in der Bücherei, in der Postagentur und unter www.feldkirchen.de.