Kommunalpolitiker wollen in größerem Saal tagen

Von Anna-Maria Salmen, Feldkirchen

Der Feldkirchner Gemeinderat wird seine Aufgaben in der Zeit der Corona-Pandemie nicht an den Ferienausschuss übertragen. Einen entsprechenden Vorschlag der Rathausverwaltung hat das Gremium in seiner jüngsten Sitzung abgelehnt - lediglich Bürgermeister Andreas Janson (Unabhängige Wählervereinigung, UWV) stimmte für die personelle Verkleinerung. "Im Prinzip haben wir im Sitzungssaal ja genug Platz. Es gibt nur ein Problem, wenn zu viele Zuschauer kommen", sagte Janson.

Für Herbert Vanvolsem (CSU) stellte die Übertragung der Aufgaben an den Ferienausschuss keine Lösung dar: "Dann sind zehn Kommunalpolitiker weniger im Saal, das kann dann aber schnell wieder durch mehr Zuschauer kompensiert werden." Sinnvoller wäre es nach Ansicht Vanvolsems, auf einen größeren Saal auszuweichen. Ähnlich sah es auch die SPD-Fraktion. Christian Wilhelm (SPD) verwies etwa auf die Mehrzweckhalle, in der bereits die konstituierende Sitzung des Gemeinderats stattgefunden hatte. Seine Fraktionskollegin Veronika Malke merkte zudem an, dass die Vielfalt der Meinungen, die der Gemeinderat widerspiegele, im Ferienausschuss verloren gehen könnte.

Bürgermeister Andreas Janson versprach, die Möglichkeit der Verlegung der Sitzungen in die Mehrzweckhalle zu prüfen.