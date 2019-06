28. Juni 2019, 21:59 Uhr Feldkirchen Maibaum statt Hindenburg

Der ehemalige Hindenburgplatz in Feldkirchen heißt fortan auch offiziell "Am Maibaum". Mit dem einstimmigen Beschluss folgte der Gemeinderat am Donnerstagabend der ortsüblichen Sprachregelung. Bereits im Januar hatte das Gremium entschieden, mit dem Platz gegenüber von Rathaus und evangelischer Kirche nicht länger an den ehemaligen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg (1925 bis 1934) zu erinnern, den Historiker als "Steigbügelhalter Hitlers" bezeichnen. Anschließend waren die Fraktionen aufgerufen, Vorschläge für einen neuen Namen einzubringen. Sowohl die SPD als auch die CSU regten an, den Platz auf "Am Maibaum" zu taufen, da er in der Bevölkerung ohnehin unter dieser Bezeichnung bekannt sei. Zudem beschloss der Gemeinderat die Widmung zum öffentlichen Platz. Ob und in welcher Form am Platz eine Informationstafel zur Historie angebracht wird, soll ein runder Tisch mit Vertretern der Fraktionen sowie Fachkundigen klären.