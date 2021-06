Die Inzidenzen sinken, die Sonne scheint, die Stimmung steigt: Nach Monaten der Stille und des Stillstands startet die Gemeinde Feldkirchen, "wenn auch mit angezogener Handbremse" in die Kultursaison 2021, wie es aus dem Rathaus heißt. Beginn ist am Freitag, 18. Juni, mit einem Open Air am Rathausplatz. Von 19 Uhr an treten die Stammbands Mardi Gras und Bud'n'Cellar auf dem Rathausplatz auf. Zur Veranstaltung ohne Bewirtung sind wegen der Corona-Bestimmungen maximal 60 Gäste zugelassen, der Eintritt ist frei. Tickets gibt es per E-Mail an rathaus@feldkirchen.de unter Angabe von Namen und Kontaktdaten, pro Anmeldung sind zwei Karten verfügbar. Einlass ist von 18 Uhr an. Das Open Air entfällt bei schlechtem Wetter.