Auch bei Kleidung wird nachhaltiges Handeln immer gefragter, Gebrauchtes geben viele gerne weiter. Die katholische Frauengemeinschaft Feldkirchen veranstaltet am Freitag, 17. Januar, ein Late-Night-Shopping. Die Kleiderbörse rund um Kommunion, Firmung, Konfirmation und festliche Frauenbekleidung findet von 18 bis 21 Uhr im Pfarrsaal St. Jakobus, Kreuzstraße 6, statt. Da die Anzahl der Verkaufstische begrenzt ist, bittet die Frauengemeinschaft Verkaufsinteressierte um Anmeldung bis Montag, 13. Januar, per Mail an kath-frauengemeinschaft-feldkirchen@web.de.