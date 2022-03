Feldkirchens Bürgermeister Andreas Janson, Petra Otto vom Hotel Bauer und Eigentümer Michael Schwamberger (von links) mit der aus der Ukraine geflüchteten Familie Khomenko in dem Haus an der Münchner Straße. Dort finden die Geflüchteten nun Schutz.

Von Martin Mühlfenzl, Feldkirchen

Die Terrasse und der Rasen, auf die Eduard vom Fensterbrett aus blickt, wirken etwas ramponiert. Aber was macht das schon, das Gebäude an der Münchner Straße mit dem Garten ist etwas in die Jahre gekommen, und eigentlich sollte es abgerissen werden und stattdessen ein Seniorenheim gebaut werden. Jetzt spielt hier Eduard am Fensterbrett - und der Bub ist mit seiner Familie in Sicherheit.

Michael Schwamberger, Besitzer des Hauses, hat es der Gemeinde für die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine angeboten. Am Samstag sind die ersten eingezogen, eine Mutter mit ihren beiden Töchtern. Jetzt kommen nach und nach weitere Schutzsuchende, die vor dem Krieg in ihrem Heimatland geflohen sind. Lisa, Nasty, Olga, Familie Khomenko, sie alle haben jetzt eine neue Heimat auf Zeit.

Detailansicht öffnen Neue Heimat: In Feldkirchen sind die ersten Geflüchteten aus der Ukraine angekommen. (Foto: Sebastian Gabriel)

Hergerichtet haben Ehrenamtliche der Freiwilligen Feuerwehr Feldkirchen das Haus. Wasser und Strom mussten wieder angestellt werden, der Gastank war leer, Betten gab es auch noch nicht, aber inzwischen wurden einige angeliefert und aufgebaut. Jetzt stapeln sich in der kleinen Speisekammer Lebensmittel, Flaschen mit Apfelschorle, Hygieneartikel. "Jetzt ist es an der Zeit zu helfen", sagt Feldkirchens Bürgermeister Andreas Janson (UWV), und er sei für das Angebot Schwambergers sehr dankbar.

Das Beispiel Feldkirchen zeigt, dass der Angriffskrieg Russlands gegen das Nachbarland spürbare Auswirkungen auch auf den Landkreis München hat. Die Städte und Gemeinden rüsten sich für die Aufnahme und Unterbringung ukrainischer Schutzsuchender. Und die Welle der Hilfsbereitschaft ist ungebrochen - es ist eine Kombination aus dem Engagement Ehrenamtlicher, von Privatleuten und der Kommunalpolitik, die derzeit die Voraussetzungen dafür schafft, dass der Landkreis die Herausforderung wird stemmen können. Denn das Landratsamt rechnet derzeit damit, dass bis zu 2600 Schutzsuchende untergebracht werden müssen. Ministerpräsident Markus Söder sagte am Montag, in ganz Bayern sei mit mehr als 50 000 Geflüchteten zu rechnen.

Detailansicht öffnen Eduard spielt am Fensterbrett der Unterkunft. (Foto: Sebastian Gabriel)

Wie viele es am Ende in Feldkirchen sein werden, könne er nicht sagen, sagt Bürgermeister Janson. Er sei aber "überwältigt" von der Hilfsbereitschaft, die es in seiner Gemeinde gebe. Das Hotel Bauer beliefere die Geflüchteten in der neuen Unterkunft täglich mit einer warmen Mahlzeit und habe Bettlaken und -wäsche zur Verfügung gestellt, ein Supermarkt versorge sie mit Lebensmitteln, ein Blumenladen habe sogar Blumen und Pflanzen gebracht, um die neue Bleibe etwas aufzuhübschen, ein Spielzeughersteller habe für die Kinder etwas gespendet.

Der Landkreis richtet eine Erstanlaufstelle in der Gemeinde Haar ein

Aber auch aus der Bevölkerung kämen weitere Hilfsangebote wie in allen Städten und Gemeinden des Landkreises. Bisher haben in Feldkirchen sechs Menschen signalisiert, Geflüchtete bei sich zuhause aufnehmen zu wollen. Und auch die Gemeinde reagiert. "Wir haben bei uns im VHS-Gebäude vier ehemalige Wohnungen, in denen auch Asylbewerber gewohnt haben und die jetzt als Fraktionszimmer dienen", sagt Rathauschef Janson. "Auch die habe ich dem Landratsamt für ukrainische Flüchtlinge angeboten."

Wie viele Menschen bisher den Landkreis München erreicht haben, kann das Landratsamt nicht beziffern. Offiziell zugewiesen wurden dem Landkreis von der Regierung von Oberbayern bisher noch keine Schutzsuchenden aus der Ukraine. Aber die Zahl der Hilfsangebote ist beeindruckend. Bislang seien mehr als 600 Angebote "verschiedenster Art" in der Behörde eingegangen, Unterbringungsmöglichkeiten im selbst bewohnten Wohnraum ebenso wie Angebote frei zur Verfügung stehender Wohnungen oder Häuser. Die Bereitschaft zu helfen, sei enorm, sagt Landratsamtssprecherin Franziska Herr. Wie viele Plätze letztlich aus den Angeboten entstehen könnten, sei aber noch nicht abzusehen.

Detailansicht öffnen Die Hilfs- und Spendenbereitschaft in Feldkirchen ist groß. So hat sich auch die Speisekammer gefüllt. (Foto: Sebastian Gabriel)

Das Landratsamt von Landrat Christoph Göbel (CSU) versucht sich auf den zu erwartenden Anstieg Schutzsuchender einzustellen. So wird in der Gemeinde Haar eine dezentrale Erstanlaufstelle eingerichtet, dort soll zentral für den Landkreis München die Aufnahme der zugewiesenen Schutzsuchenden erfolgen, auch die vorgeschriebenen Corona-Tests werden hier gemacht. "Die ankommenden Personen können hier kurzzeitig ein wenig zur Ruhe kommen und werden dann auf andere Unterkünfte im Landkreis München verteilt", so Sprecherin Herr. Auch in Haar selbst stünden Unterbringungsmöglichkeiten bereit, diese würden aber für die kurzzeitige Unterbringung bis zur Weiterverteilung auf andere Unterkünfte genutzt, heißt es. "Aktuell arbeitet die Verwaltung mit Hochdruck daran, weitere Unterkunftskapazitäten einzurichten", so die Sprecherin. So hätten einige Kommunen bereits Grundstücke oder Immobilien angeboten.

Auf seiner Homepage (www.landkreis-muenchen.de) hat der Landkreis mittlerweile alle Informationen von der Unterkunft, der Registrierung, der Aufenthaltsgenehmigung bis hin zur Corona-Impfung auch in ukrainischer Sprache zur Verfügung gestellt. Menschen aus der Ukraine, die noch keine Unterkunft haben, müssen sich im Ankunftszentrum der Regierung von Oberbayern an der Maria-Probst Straße in der Landeshauptstadt melden, dieses ist rund um die Uhr geöffnet. Geflüchtete, die bereits eine Unterkunft gefunden haben, müssen sich innerhalb der ersten 90 Tage nach Ankunft bei der Regierung von Oberbayern (ukraine.regierung-oberbayern@reg-ob.bayern.de) oder alternativ im Ankunftszentrum melden. Ein Visum oder Asylantrag sind nicht erforderlich.