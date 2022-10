Die Gemeinde Feldkirchen hat eine neue E-Ladesäule in der Tiefgarage des Rathauses in Betrieb genommen. Dort kann nun an zwei Ladepunkten Strom getankt werden. Die Abrechnung erfolgt nach Angaben der Gemeinde entweder über die Kreditkarte oder die App des Betreibers. Zur anwenderfreundlichen Handhabung ist die Ladesäule mit einem QR-Code ausgestattet. Das Laden ist allerdings nur während der Öffnungszeiten der Tiefgarage und für maximal vier Stunden gestattet. Eine weitere E-Ladestation findet sich vor dem Rathaus an der Kirchenstraße. Diese ist rund um die Uhr zugänglich.

Bürgermeister Andreas Janson (Unabhängige Wählervereinigung) freut sich, dass in Feldkirchen ein weiterer Schritt in Richtung Förderung von E-Mobilität gemacht wurde. "Es wird nicht bei zwei Ladesäulen in Feldkirchen bleiben, sondern es werden sobald wie möglich weitere öffentliche Lademöglichkeiten geschaffen", wird er in einer Pressemitteilung der Gemeinde zitiert.

Der Gemeinderat hat bereits für insgesamt fünf weitere Ladesäulenstandorte in Feldkirchen grünes Licht gegeben. Eine Firma wurde beauftragt die Säulen zu errichten, wenn geprüft ist, welche Leistungen dort jeweils möglich sind.