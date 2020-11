Wegen Straßenbauarbeiten am neuen Winterstützpunkt der Autobahndirektion Südbayern sowie Asphaltierungsarbeiten auf der Kreisstraße M 1 im Bereich der Anschlussstelle Feldkirchen-Ost der A 94 in Fahrtrichtung München ist die M 1 von Montag, 16. November, bis Samstag, 21. November, in Richtung Haar/B 471 gesperrt. In dem Zeitraum kann auch die Anschlussstelle Feldkirchen-Ost der A 94 aus dieser Richtung nicht angefahren werden. Der Verkehr von Weißenfeld, Heimstetten und aus Feldkirchen wird über die Hohenlindner Straße (M 18) und die B 471/Oberndorfer Straße umgeleitet. Wer von der B 471 in Haar kommt, kann auf der M 1 durch die Baustelle fahren. Die Anschlussstelle Feldkirchen-Ost bleibt aus dieser Richtung ebenfalls anfahrbar.