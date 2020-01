Der Feldkirchner Gemeinderat hat einen Kostendeckel in Höhe von 33,8 Millionen Euro für das geplante Bauprojekt auf dem Raiffeisengelände beschlossen. Auf der Fläche nahe dem Bahnhof sollen in drei Häusern 59 Wohnungen und zwei Senioren-Wohngemeinschaften mit jeweils zehn Zimmern entstehen. Zusätzlich soll in den Gebäuden eine Mittagsbetreuung sowie ein Bürgercafé untergebracht sein. In seiner jüngsten Sitzung genehmigte der Gemeinderat zudem die aktuelle Entwurfsplanung und erteilte die Freigabe für die nächste Stufe der Planungen. Als die Rathausverwaltung das Gremium über die Möglichkeiten der Finanzierung informierte, beantragte Michael Burger (SPD) einen Kostendeckel. "Wir wollen hier keinen Berliner Flughafen", begründete er seinen Vorstoß. Die Höhe der Begrenzung orientiert sich an einer Berechnung, in der die reinen Bau- und Planungskosten mit 29,9 Millionen Euro angegeben sind. Der Betrag von 33,8 Millionen Euro, auf den sich die Kommunalpolitiker nach kurzer Beratung einigten, lässt demnach auch einen Spielraum für unvorhergesehene Kosten.