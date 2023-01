Pendler im Osten von München müssen sich in den kommenden Tagen auf Einschränkungen einstellen. Bis Montag, 23. Januar, 5 Uhr, erneuert die Bahn Schwellen auf der Strecke der S 2 im Bereich Poing. Da für die Arbeiten die betroffenen Gleise gesperrt werden müssen, steht zwischen Feldkirchen und Markt Schwaben nur ein Gleis mit verminderter Kapazität für den gesamten Bahnverkehr zur Verfügung, ab Riem entfallen stadtauswärts bis auf wenige Ausnahmen alle S-Bahnen. Nur in den Morgenstunden sowie in der Nacht sind einzelne Fahrten auf dem Regelweg möglich. Ersatzweise fährt ein Bus im 20-Minuten-Takt alle Haltestellen an. Die Fahrzeit zwischen Markt Schwaben und Riem verlängert sich dadurch nach Angaben der Bahn um rund 25 Minuten. Zwischen Erding und Markt Schwaben verkehren die S-Bahnen wieder planmäßig.