Werke von Barock bis Romantik gibt es am Sonntag, 6. September, in der evangelischen Kirche in Feldkirchen zu hören. Bei dieser "geistlichen Abendmusik" singt Bariton Mathieu Lanniel. Dazu begleiten ihn Olivia Kunert an der Trompete und Adolf Heitz an der Orgel. Beginn ist um 19 Uhr in der evangelischen Kirche an der Bahnhofstraße 4. Der Eintritt zum Konzert ist frei.