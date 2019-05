21. Mai 2019, 21:50 Uhr Feldkirchen Jugendliche feiern Benefizgala

Unter dem Motto "Uns schickt der Himmel" nehmen die Feldkirchner Ministranten und Firmlinge sowie die katholische junge Gemeinde heuer an der 72-Stunden-Aktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend teil. Die Jugendlichen organisieren am Samstag, 25. Mai, eine Benefizgala mit Abendessen und Kulturprogramm. Beginn ist um 18 Uhr in der Evangelischen Kinder- und Jugendhilfe, Hohenlindner Straße 8. Schwarze und weiße Kleidung ist erwünscht, Karten kosten 15 Euro inklusive Menü und sind im Feldkirchner Pfarrheim erhältlich. Der Erlös der Veranstaltung dient einem sozialen Zweck, der am Abend bekannt gegeben wird.