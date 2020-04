Sport zu machen, das gestaltet sich in Zeiten von Corona nicht ganz so einfach: Turnhallen und Fitnessstudios sind seit Wochen geschlossen, Vereinstraining und Kurse finden ebenfalls nicht statt. Auch der TSV Feldkirchen hat seinen Betrieb bereits vor Längerem eingestellt. Was also lässt sich tun, um trotzdem fit zu bleiben? Der Vorstand des Sportvereins hat sich eine Challenge für Kinder und Familien ausgedacht - von diesem Montag, 27. April, an soll eine Woche lang jeden Tag eine neue Aufgabe Abwechslung in den derzeit oft eintönigen Alltag innerhalb den eigenen vier Wänden bringen.

"Ich habe viele Bekannte, die Kinder haben und seit Wochen neben dem Home-Office auch noch Lehrer und Sportpädagogen spielen müssen", sagt Brigitte Pfaffinger, Vorsitzende des TSV. Mit der Zeit gingen den Eltern jedoch die Ideen aus, wie sie ihre Kinder beschäftigen könnten. "Sie haben gefragt: Kann nicht der TSV etwas machen?"

Pfaffinger, die nach eigenen Angaben 30 Jahre lang im Kindersport tätig war, entwickelte aus diesem Anlass gemeinsam mit ihren Vorstandskollegen vom TSV Feldkirchen eine Challenge. Bei den verschiedenen Aufgaben geht es nicht nur darum, besonders sportlich zu sein, wie sie sagt. Vor allem Kreativität, Fantasie und Spaß seien wichtig. "Wir wollen damit erreichen, dass die Familienmitglieder sich austauschen und gemeinsam lustige Ideen entwickeln", sagt Pfaffinger.

An einem Tag steht beispielsweise ein Familien-Triathlon auf dem Plan: Die Teilnehmer müssen sich zehn Minuten lang andauernd sportlich bewegen, 100 Meter zurücklegen und 40 Wiederholungen zählen. Wie genau das aussieht, bleibt jeder Familie selbst überlassen. Ganz egal, ob laufen, hüpfen oder kriechen - alles ist erlaubt, solange es Spaß macht.

Eine weitere Aufgabe besteht darin, einen Stein möglichst fantasievoll zu bemalen. Das kleine Kunstwerk soll schließlich am Parkplatz des Sportplatzes abgelegt werden. Pfaffinger hofft, dass genug Steine ankommen, um dann einen Kreis zu bilden, als Zeichen des Zusammenhalts. Streng an den Plan müssen sich die Teilnehmer jedoch nicht halten, sie können die einzelnen Aufgaben an jedem beliebigen Tag der Woche absolvieren.

Zu einer Challenge gehören selbstredend auch Belohnungen. Der TSV Feldkirchen bittet die teilnehmenden Familien, ihre sportlichen Ideen auf Fotos festzuhalten und einzusenden. Für jede Aufgabe will der Vorstand einen Sieger küren, "die lustigste und kreativste Idee gewinnt", kündigt Pfaffinger an. "Auch wenn jemand alle Aufgaben fleißig erledigt, wollen wir ihn belohnen."

Welche Überraschung die Sieger erwartet, verrät die Vorsitzende des TSV Feldkirchen allerdings noch nicht. Sofern die Teilnehmer ihre Erlaubnis geben, möchte Brigitte Pfaffinger aus all den eingesendeten den Bildern der Corona-Überbrückungs-Aktion eine Collage erstellen, die sie im Eingangsbereich der Dreifachturnhalle aufhängt - als Erinnerung, dass die Gemeinschaft des Vereins auch Krisenzeiten übersteht.

Die Tagesaufgaben für den Sport- und Kreativ-Wettbewerb des Vereins sind im Internet unter www.tsvfeldkirchen.de abrufbar und werden dort erklärt. Start der Aktion ist an diesem Montag, 27. April. Die Teilnehmer können ihre Bilder per E-Mail an die Adresse challenge@tsvfeldkirchen.de schicken. Einsendeschluss für alle Aktionen ist dann am Montag, 4. Mai.