Die Nanotec Electronic GmbH & Co. KG mit Sitz in Feldkirchen hat das Top-100-Siegel 2021 für besonders innovative mittelständische Unternehmen verliehen bekommen. Nanotec nahm zum ersten Mal an dem seit mehr als 25 Jahren ausgerichteten Wettbewerb Top 100 teil und überzeugte im Bereich Innovationsmanagement in seiner Größenklasse. 1991 gegründet, gehört das Unternehmen mit rund 200 Mitarbeitern in Deutschland, Bulgarien, den USA und China heute zu den Marktführern im Bereich der elektrischen Antriebstechnik. Die Motoren und Motor Controller von Nanotec kommen vor allem in der Automatisierungstechnik, der Laborautomatisierung und der Medizintechnik zum Einsatz. Neue Anwendungsgebiete sind die Intralogistik und die Servicerobotik.