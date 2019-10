Weil er unter Drogeneinfluss auf einem E-Scooter unterwegs war, erwartet einen 29-jährigen Münchner eine saftige Strafe. Streifenbeamte der Haarer Polizeiinspektion hatten den Mann am Montagnachmittag in der Aschheimer Straße in Feldkirchen angehalten und kontrolliert. Nachdem er laut Polizeibericht drogentypische Auffälligkeiten zeigte und bei seiner Vernehmung auch noch zugab, wenn er Rauschgift konsumiere, dann schon richtig, sonst bringe es ja nichts, baten die Polizeibeamten ihn zu einem Drogentest. Weil er diesen verweigerte, wurde er zur Blutabnahme gebracht. Das Ergebnis war eindeutig. Der Münchner hat laut Polizei nun ein hohes Bußgeld sowie ein mindestens einmonatiges Fahrverbot zu erwarten. Darüber hinaus wird die Führerscheinstelle der Landeshauptstadt prüfen, ob ihm der Führerschein entzogen wird. Seinen E-Scooter musste er auf Anordnung der Polizei stehen lassen.