Die Gemeinde Feldkirchen wird die Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern (AGFK) beantragen. Einstimmig nahm der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einen entsprechenden Antrag der SPD-Fraktion an, der vor einigen Monaten vertagt worden war. Der Mitgliedsbeitrag in Höhe von 1000 Euro pro Jahr soll in den Haushalt aufgenommen werden. Bereits zwei Tage zuvor hatte der Bau- und Umweltausschuss in seiner Sitzung beschlossen, die Erstellung eines Radverkehrskonzepts in Auftrag zu geben. Die Mitgliedschaft in der AGFK ist hierfür notwendig.