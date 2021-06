Die Gemeinde Feldkirchen erhält aus dem Bundesförderprogramm zur Unterstützung des Breitbandausbaus 4,75 Millionen Euro. Darüber freuen sich die Bundestagsabgeordneten Florian Hahn (CSU) aus Putzbrunn und Bela Bach (SPD) aus Planegg gleichermaßen, wie sie in fast gleichzeitig am Mittwochmorgen verschickten Pressemitteilungen kundtun. Bei dem Projekt werde antragsgemäß in die Erschließung von unterversorgten Adressen investiert, so Hahn. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 9,5 Millionen Euro, der Bund trägt die Hälfte. Bach erinnert daran, dass es bereits im Mai einen Förderbescheid für Kirchheim gab. Damit könnten die Klagen im Osten des Landkreises über fehlende schnelle Internetverbindung nun verstummen, so die SPD-Abgeordnete, die im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur sitzt und über die Förderung mitentscheidet.