Mehrere zehntausend Euro haben Einbrecher in der Nacht zum Sonntag in der Gaststätte Flugwerk in Feldkirchen erbeutet. Nach Angaben der Polizei stiegen die bislang unbekannten Täter zwischen 2.15 und 3.50 Uhr auf der Rückseite des Gebäudes an der Sonnenstraße auf eine Dachterrasse und drangen über die Terrassentür gewaltsam ein. Im zweiten Stock bedienten sie sich aus einem Tresor, der sich in einer Kommode befand. Ein Anwohner, der in der Gaststätte arbeitet, nahm verdächtige Geräusche wahr und alarmierte die Polizei. Die sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie sollen sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Telefon 089/29 10-0, in Verbindung zu setzen.