Das Kommissariat für Einbruchsdelikte im Münchner Polizeipräsidium hat einen Tatverdächtigen ermittelt, der für den Einbruch in eine Gaststätte in Feldkirchen Ende November 2022 verantwortlich sein soll, aber bislang noch nicht verhaftet werden konnte. Dabei handelt es sich laut Pressebericht um einen 30 Jahre alten Albaner, dessen DNA auf den am Tatort zurückgelassenen Werkzeugen gefunden wurde.

Auf die Spur des Mannes kamen die Ermittler nach einem Abgleich mit dem Datenbestand des Bayerischen Landeskriminalamtes. Der 30-Jährige ist bereits international wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten; nun wird nach ihm gefahndet. Der Einbrecher hatte das Lokal in der Nacht zum 20. November heimgesucht, brach den Tresor im Büro auf und konnte mit den Tageseinnahmen der Gaststätte entkommen.