Stairway to heaven in Feldkirchen: Die Brücke am Bahnhof wird abgebaut.

Wer in diesen Tagen am Feldkirchner Bahnhof unterwegs ist, der blickt rundum in lächelnde und erleichterte, aber auch ein wenig erstaunte Gesichter. Der Grund: Nach circa eineinhalb Jahren wurde am Wochenende die provisorische Treppe abmontiert, die während der Bauarbeiten zum barrierefreien Ausbau des Bahnhofs den Zugang zu den Gleisen bildete. Eine Hälfte des Gerüsts ragt zwar noch in den Himmel, die Fahrgäste gelangen nun aber über eine Unterführung zum Bahnsteig. "Ein Gefühl wie auf Wolken", so beschreibt Feldkirchens Bürgermeister Werner van der Weck (SPD) diesen Weg. "Das ist eine richtige Erleichterung." Die neue Unterführung ist "noch ein bisschen provisorisch", wie van der Weck sagt, das stört ihn allerdings nicht: "Mir ist jetzt ein Stein vom Herzen gefallen."

Ähnlich wird es auch vielen Feldkirchnern beim Anblick des neuen Zugangs ergehen, denn die hohe Gerüsttreppe verärgerte viele Fahrgäste monatelang. Der Umbau des Bahnhofs hätte nach den Plänen der Deutschen Bahn längst fertiggestellt sein sollen, doch immer wieder kam es zu Störungen und Verzögerungen. Besonders in den Wintermonaten wurde das provisorische Stahlgerüst zum Ärgernis, als Regen und Schnee die Sturzgefahr auf den Stufen erhöhten. Für viele ältere und gehbehinderte Fahrgäste war es wegen der Treppe lange Zeit nahezu unmöglich, von Feldkirchen aus mit der S-Bahn zu fahren. Wie van der Weck immer wieder betonte, war die Gemeindeverwaltung machtlos: "Die Bahn ist Herr des Verfahrens", sagte er vor Kurzem in der Bürgerversammlung. Im Rathaus habe man so gut wie keine Möglichkeit gehabt, Druck aufzubauen.

Vollständig barrierefrei ist der Bahnhof auch jetzt noch nicht, die Feldkirchner brauchen weiterhin Geduld. Geplant ist, einen Aufzug einzubauen und eine Rampe zu errichten. Wann genau das passieren wird, dazu hat die Bahn laut Werner van der Weck noch keine Angaben gemacht. Um zusätzlich den geplanten zweiten Zugang zu den Gleisen von der Nordseite aus herzustellen, sind ebenfalls weitere Baumaßnahmen nötig. "Das dauert sicher noch länger", schätzt der Bürgermeister. Dennoch: "Ich bin sehr froh, dass die Unterführung noch vor dem Winter fertig geworden ist."