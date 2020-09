Umfangreiche Ermittlungen gegen einen mutmaßlichen Drogendealer haben am Ende Früchte getragen: Versehen mit Durchsuchungsbeschlüssen der Staatsanwaltschaft klingelten Beamte der Kriminalpolizei am Montag gegen 12 Uhr an der Wohnungstür eines 64-Jährigen in Feldkirchen, gegen den sich der Verdacht des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln erhärtet hatte. Der 64-Jährige sowie zwei 50 und 63 Jahre alte Männer wurden festgenommen. Die Polizisten stellten laut Mitteilung eine größere Menge Betäubungsmittel, Bargeld und typische Betäubungsmittelutensilien sicher. Während der 50-Jährige aus dem Landkreis Ebersberg wieder entlassen wurde, befinden sich der 64-Jährige Feldkirchner und der 63-Jährige aus dem Landkreis Rosenheim in Untersuchungshaft.