Die katholische Frauengemeinschaft und die Pfarrei St. Jakobus der Ältere feiern gemeinsam ihr hundertjähriges Bestehen. Die Organisation der Feier in Pandemiezeiten war so schwierig wie bereichernd

Von Anna-Maria Salmen, Feldkirchen

Wer in diesen Zeiten ein großes Jubiläum begehen will, ist zunächst mit Unsicherheit konfrontiert. Feiern erfordern schließlich langwieriges Organisieren, und ob die Pandemie in einigen Wochen oder Monaten Zusammenkünfte erlaubt, kann aktuell niemand sagen. Angesichts dieser Lage gar nicht erst zu planen, kam für Ute Schlicht jedoch nicht in Frage, wie sie selbst sagt. Der Optimismus der Vorsitzenden der Katholischen Frauengemeinschaft Feldkirchen (KFD) wird nun belohnt: Am Wochenende feiert die KFD gemeinsam mit der Feldkirchner Pfarrei Sankt Jakobus der Ältere ein Doppeljubiläum, beide bestehen seit 100 Jahren.

Detailansicht öffnen Von der Vorgängerkirche St. Michael, die nur wenigen Gläubigen Platz bot, blieb bei der 1927 begonnenen Erweiterung nur der Turm und die Apsis erhalten. (Foto: Angelika Bardehle/oh)

Immer wieder habe es während der langen Planungsphase Seitenschüsse gegeben, erzählt Schlicht. "Manche haben mit Blick auf die Inzidenzen gesagt: Das wird doch eh nichts." Ihr und den weiteren Organisatoren des Fests, das gemeinsam von der Pfarrei und der KFD veranstaltet wird, sei das jedoch egal gewesen. "Wir wollten ein Zeichen setzen. Wenn alle pessimistisch sind, geht eben auch gar nichts", so Schlicht. Selbstredend habe die Pandemie die Vorbereitungen beeinflusst, die Absprachen und Planungstreffen fanden nach Angaben der KFD-Vorsitzenden größtenteils virtuell statt. Die Zweifler möchte sie nun beruhigen: "Alles, was wir machen, hat Hand und Fuß." Im Vorfeld habe man die Genehmigungen von allen Behörden eingeholt, etwa vom Landratsamt und der Gemeinde. "Wir haben uns sehr viele Gedanken über die Sicherheit gemacht." Die Seitenwände des großen Zelts, das in der Friedensstraße aufgebaut wird, sollen offenbleiben, alle Bänke werden mit ausreichend Sicherheitsabstand aufgebaut. Man brauche eben genügend Optimisten, um ein solches Fest in Pandemiezeiten ausrichten zu können, dann sei es auch durchaus machbar, so lautet Schlichts Fazit.

Detailansicht öffnen Die heutige Pfarrkirche, die nach dem Umbau St. Jakobus gewidmet wurde, bietet rund 350 Besuchern Platz: Zu sehen ist hier das Heilige Grab. (Foto: Angelika Bardehle/oh)

Optimismus und Einsatz war auch schon vor mehr als hundert Jahren nötig: Die katholische Gemeinde Feldkirchen war damals noch lediglich eine Expositur, ein Seelsorgebezirk ohne eigene Vermögensverwaltung, und gehörte zur benachbarten Pfarrei Kirchheim. Bereits im Jahr 1916 gab es erste Bemühungen um eine Selbstständigkeit der Feldkirchner, die fünf Jahre später Erfolg hatte: Im März 1921 wurde Feldkirchen vom damaligen Erzbischof von München und Freising, Michael von Faulhaber, zur Pfarrei erhoben. Zum ersten Pfarrer wurde Ludwig Axenböck geweiht, an den heute ein Straßenname im Ort erinnert.

Gleich zu Beginn ihrer Geschichte stand die neue Pfarrei vor einer Herausforderung: Die alte Kirche Sankt Michael war viel zu klein. Lediglich 86 Gläubige fanden in ihrem Inneren Platz - zu einer Zeit, in der es in Feldkirchen bereits mehr als 700 Katholiken gab. Erst im Jahr 1927 wurde die Erweiterung genehmigt und begonnen, der Bau kostete 190 000 Mark. Von der Vorgängerkirche blieben nur der Turm und die Apsis erhalten, letztere wurde als Michaelskapelle in den Neubau eingegliedert. Mit der Einweihung wechselte die Pfarrei ihren Schutzpatron, die Kirche wurde zu Ehren des Apostels Jakobus des Älteren geweiht.

In den einhundert Jahren seit Bestehen hat die Pfarrei das Feldkirchner Ortsleben auf vielfache Art bereichert. So wurde etwa in den Dreißigerjahren der katholische Kindergarten gegründet, der noch heute besteht und seit 2005 unter Trägerschaft der Caritas ist. Seit den Fünfzigerjahren wurde auch die Jugendarbeit stetig ausgebaut. Besonders das Theaterspielen war bei den jungen Katholiken damals beliebt: Sie bauten eine eigene Bühne und präsentierten ein jährliches Programm. Mitte der Siebzigerjahre entstand aus dieser Gruppe der heutige Feldkirchner Theaterverein.

Auch in der Planung der Jubiläumsfeier hat Schlicht erlebt, welche Bedeutung die katholische Gemeinde für viele hat. "Es gab ein großes Gemeinschaftsgefühl. Natürlich war die Organisation viel Arbeit, aber man kriegt auch so viel zurück." Die Zuversicht hat sich gelohnt. "Dass es jetzt stattfindet, ist schon ein Glücksgefühl."

Das gemeinsame Festwochenende der Pfarrei und der Katholischen Frauengemeinschaft Feldkirchen beginnt am Samstag, 18. September, um 14 Uhr im Festzelt an der Friedensstraße am Pfarrheim. Von 16 Uhr an wird gegrillt. Am Sonntag, 19. September, beschließt um 10 Uhr ein Festgottesdienst im Zelt mit anschließendem Mittagessen die Feier.