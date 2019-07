2. Juli 2019, 22:04 Uhr Feldkirchen Die Achtzigerjahre feiern

Die Evangelische Kinder- und Jugendhilfe in Feldkirchen feiert am Freitag, 5. Juli, ihr Sommerfest. Unter dem Motto "La Boum" leben die Achtziger- und Neunzigerjahre auf. Beginn ist um 15 Uhr mit einem Gottesdienst auf dem Gelände des Kinderheims an der Hohenlindner Straße 8. Anschließend wird gefeiert. Es gibt ein Partyzelt, Lagerfeuer, eine Hüpfburg, eine Tombola, Fußballbillard und überhaupt viele Spiele wie etwa Schokokusswettessen und Miniwettkämpfe. Wer mag, kann mit der Kutsche fahren oder auch an einem Cheerleader-Workshop teilnehmen. Wie jedes Jahr gibt es auch ein Fußballturnier. Dass die Besucher auch ein reichhaltiges kulinarisches Angebot erwartet, versteht sich von selbst. Die Einrichtung ist fünf Minuten vom S-Bahnhof entfernt.