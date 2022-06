In der CSU-Fraktion des Feldkirchner Gemeinderats gibt es einen Wechsel: Weil sie aus Feldkirchen wegzieht, scheidet Michaela Strathmann aus dem Gremium aus. Für sie rückt Wolfgang Kellerer in den Gemeinderat nach. Der stellvertretende CSU-Ortsvorsitzende ist staatlich geprüfter Maschinenbautechniker und Mitglied unter anderem bei der Wasserwacht sowie der Krieger- und Soldatenkameradschaft. Im Gemeinderat will er sich eigenen Worten zufolge für bezahlbaren Wohnraum auch bei Mietwohnungen und für attraktive Rahmenbedingungen für den Gewerbestandort Feldkirchen einsetzen.