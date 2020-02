Der evangelische Kirchenchor Feldkirchen sucht noch Verstärkung für ein anstehendes Chorprojekt. So ist am 11. Juli ein Konzert im Rathaus geplant. Wer gerne singt, kann unverbindlich bei den Proben vorbeischauen, die montags von 19.45 Uhr an im Kirchensaal an der Bahnhofstraße 4 stattfinden. Auch wer sich nicht langfristig binden will, ist willkommen. Nähere Informationen gibt es bei Bernd Stettner (Telefon: 089/903 12 65).

