Mit einem Bußgeld in Höhe von 250 Euro muss ein junger Mann rechnen, der mit Alkoholfahne erwischt worden ist. Bei einer Verkehrskontrolle im Otto-Lilienthal-Ring in Feldkirchen am Sonntag gegen 2 Uhr, hielten Polizeibeamte der Polizeiinspektuion Haar auch einen männlichen Fahrer in einem Kleinwagen an. Bei dem 20-Jährigen stellten sie leichten Alkoholgeruch fest. Bei dem daraufhin erfolgten Atemalkoholtest wurde ein Wert von 0,38 Promille festgestellt. Der Fahrer musste danach einen gerichtsverwertbaren Test durchführen, und es erwartet ihn jetzt ein Bußgeldverfahren. Grund sind die Regeln für Fahranfänger in der Probezeit oder für Fahrzeugführer vor Vollendung des 21. Lebensjahrs. Für sie ist es untersagt zu fahren, wenn man unter der Wirkung alkoholischer Getränke steht.