Der CSU-Ortsverband bietet in seiner Veranstaltungsreihe "Mit der CSU Feldkirchen auf Besuch bei..." jetzt für alle interessierten Bürger am Freitag, 10. Januar, um 14 Uhr eine Besichtigung von Riedl Aufzugbau in der Sonnenstraße an. Anmeldung ist erforderlich unter veranstaltungen@csu-feldkirchen.de oder Telefonnummer 089/903 23 12.