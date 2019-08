Fahrgäste der S-Bahn sind voraussichtlich von November an in Feldkirchen nicht mehr auf die provisorische Brücke angewiesen, um zu den Bahngleisen zu gelangen. Wie die Bahn der Gemeindeverwaltung mitteilte, soll der Bahnhof am Wochenende vom 31. Oktober bis zum 3. November gesperrt werden, um den Treppenaufgang aus der Personenunterführung zum Bahnsteig herzustellen. Im Anschluss soll laut Bahn der Zugang über die Unterführung möglich sein. Vollständig barrierefrei wird der Bahnhof jedoch erst "zu einem späteren Zeitpunkt", heißt es in dem Schreiben, das der SZ vorliegt.

Grund sei, dass die Arbeiten am Aufzugschacht erst nach dem kompletten Abbau der provisorischen Überführung fortgesetzt werden könnten. Auch dafür seien erneute Sperrpausen erforderlich. Zeitangaben kann die Bahn dazu noch nicht machen, ebenso wie zur Fertigstellung des gesamten Umbaus. Immer wieder war der Abschluss der Bauarbeiten verschoben worden, die Bahn begründet dies in dem aktuellen Schreiben mit "unvorhersehbaren Störungen im Bauablauf inklusive Schwierigkeiten in der Planung".