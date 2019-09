Die Tage werden kälter, der Himmel immer grauer - höchste Zeit für neue Herbstbekleidung. An diesem Samstag, 28. September, verkaufen Eltern beim Kindersachenbasar in der Gemeindehalle Feldkirchen, Richthofenstraße 1, Herbst- und Wintersachen bis Größe 164. Angeboten werden außerdem Umstands- und Faschingskleidung, Schuhe, Wintersportartikel und Kinderwagen. Der Basar findet von 9 bis 12 Uhr statt, Schwangere können sich bei Vorlage des Mutterpasses ohne Begleitung schon von 8.30 Uhr an umsehen.