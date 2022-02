Die Football-Sparte der TSV Feldkirchen sucht Verstärkung. Dazu veranstaltet der Verein an diesem Samstag, 19. Februar, ein Probetraining in der Dreifachsporthalle an der Olympiastraße 3 in Feldkirchen. Von 15 bis 18 Uhr werden dort Kinder ab acht Jahren sowie erwachsene Football-Interessierte gesucht. Der TSV Feldkirchen ist der einzige Verein im Landkreis München mit einer Football-Abteilung. Birgit Schwarzbauer, Vize-Abteilungsleiterin der Feldkirchner Footballer, klagte zuletzt darüber, dass die Corona-Restriktionen die Jugend des Vereins extrem dezimiert hätten. Dieser Entwicklung soll nun entgegengewirkt werden. Sowohl für die Flag-Football- sowie für die American-Football-Teams hoffen die Vereinsverantwortlichen der Feldkirchen Lions auf reges Interesse. Beim Probetraining gelten die 3G-Regeln. Abgesehen von gängiger Sportbekleidung wird die nötige Ausrüstung vom Verein gestellt. Eine Anmeldung ist an info@feldkirchenlions.com zu adressieren.