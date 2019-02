19. Februar 2019, 22:05 Uhr Feldkirchen Alles rund ums Kind

Der Kindersachenbasar in Feldkirchen findet am Samstag von 9 bis 12 Uhr statt. Die Annahme ist bereits am Freitag, 22. Februar, zwischen 16.30 und 19 Uhr. Im Angebot ist Frühjahrs- und Sommermode bis Größe 164, dazu Umstandsmode, Schuhe, Spielsachen und Kinderwägen. Der Verkauf findet in der Gemeindehalle Feldkirchen, Richthofenstraße 1 statt. Weitere Informationen sind im Internet unter www. basar-feldkirchen.de abrufbar.