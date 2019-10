Ein Münchner Lastwagenfahrer ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall kurz vor dem Autobahnkreuz München-Ost ums Leben gekommen. Der 76-Jährige hatte gegen 11.40 Uhr an der A-94-Anschlussstelle Parsdorf die Kontrolle über seinen Sattelzug verloren und war von der Fahrbahn abgekommen. Nachdem er zunächst etwa hundert Meter über den Grünstreifen gefahren war, kollidierte er mit der Mittelleitplanke und kam quer über die Fahrstreifen zum Stehen. Der Fahrer war nicht ansprechbar, er wurde von Ersthelfern reanimiert und schließlich mit dem Rettungshubschrauber in ein naheliegendes Krankenhaus transportiert, wo er starb. Nach Erkenntnissen der Polizei war außer dem 76-Jährigen niemand an dem Unfall beteiligt. Die A 94 war in Richtung München bis in den Nachmittag komplett gesperrt. Der Rückstau reichte bis zur Anschlussstelle Markt Schwaben, wo der Verkehr durch die Feuerwehr umgeleitet wurde.