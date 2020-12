Das Projektentwicklungs- und Investmentunternehmen CV Real Estate AG hat nach rund zweijähriger Bauzeit ein vierstöckiges Gebäude mit 166 Zimmern an den künftigen Nutzer, das Hilton Garden Inn Munich Messe, übergeben. Das Hotel am Otto-Lilienthal-Ring 32 in Feldkirchen hat bereits seinen Betrieb aufgenommen, wie es in einer Pressemitteilung des Unternehmens heißt. Vor drei Jahren hatte das Unternehmen das 6300 Quadratmeter große Grundstück in Feldkirchen erworben; 2018 starteten die Bauarbeiten für das Projekt mit einem Gesamtvolumen von 32 Millionen Euro. Die Planungen stammen von Oliv Architekten. Das Hotel, zu dem ein Parkhaus mit 170 Stellplätzen und 13 weitere Parkplätze vor dem Gebäude gehören, soll das Angebot für Geschäftsreisende im Münchner Osten ergänzen, insbesondere aufgrund seiner guten Anbindung an die Messestadt. Der Nutzer, das Hilton Garden Inn, das zur Hotelgruppe Tristar gehört, hat einen 20 Jahre währenden Pachtvertrag für die Immobilie in Feldkirchen unterzeichnet.