Die FDP ist in Feldkirchen neuerdings mit einem eigenen Ortsverband vertreten. Zur Vorsitzenden wurde die Kreisrätin Katharina Diem gewählt, die auch stellvertretende Kreisvorsitzende der jungen Liberalen ist. Stellvertretende Ortsvorsitzende sind Günter Kopietz, Helmut Mehrtens und Tobias Pfauser. Die FDP verzeichnete nach eigenen Angaben bei der Bundestagswahl in Feldkirchen den höchsten Zweitstimmenzuwachs im Landkreis München und einen starken Mitgliederzuwachs. Dem wolle man mit dem eigenen Ortsverband Rechnung tragen. Insgesamt sind die Freien Demokraten nun mit 21 Ortsverbänden im Landkreis vertreten, die teilweise die Mitglieder mehrerer Kommunen zusammenfassen. "Wir haben sehr ambitionierte Ziele für die nächsten Kommunal-, Landtags- und Bundestagswahlen", wird Diem in einer Pressemitteilung zitiert. "Vor allem aber wollen wir möglichst viele Feldkirchner Bürgerinnen und Bürger für unsere liberale Politik gewinnen und zum Mitmachen motivieren." Unter anderem soll es monatliche Treffen geben, die in der Regel im Feldkirchner Restaurant Vino e Parole stattfinden.