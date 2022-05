Der FC Türk Sport Garching ist stolz auf seinen Vorstand Hasan Celik. Schließlich bekommt man nicht alle Tage Post vom Generalsekretär des ukrainischen Parlaments. Viacheslav Shtuchnyi sandte jüngst einen Dankesbrief, in dem er Unterstützern der Ukraine namentlich dankte - darunter auch Celik. Der Garchinger war als Manager beim Logistikunternehmen Imperial Transport in Neufahrn an einer großangelegten Hilfsaktion beteiligt, die der Industrieverband Steine und Erden Baden-Württemberg Anfang März ins Leben gerufen hat. Im Rahmen der Spendenkampagne wurden verschiedene Arten von Stromgeneratoren gekauft und in die Ukraine transportiert, um dort die Stromversorgung, etwa von Krankenhäusern, sicherzustellen. Nach Angaben der Kampagne wurden bislang 24 Generatoren in das vom Krieg gezeichnete Land geliefert. Der FC Türk Sport plant nach eigenen Angaben bereits weitere Hilfsaktionen in Zusammenarbeit mit Logistikunternehmen aus der Region.