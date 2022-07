Von Irmengard Gnau, Ismaning

Es ist ein Mammutprojekt, an das sich professionelle Theater kaum einmal heranwagen: Johann Wolfgang von Goethes "Faust II" zählt zu den selten gespielten Werken, ob seiner Komplexität und ob seiner schieren Länge. Die Initiatoren des Faust-Festivals in Ismaning haben sich davon nicht abschrecken lassen. Vom 18. bis 23. Juli bringen Schülerinnen und Schüler der Oberstufe an der Rudolf-Steiner-Schule den ganzen Faust, also Teil I wie auch Teil II, auf die Bühne - an insgesamt vier Tagen.

Klaus Weißinger, Lehrer an der Ismaninger Waldorfschule und selbst promovierter Germanist, hat das Festival initiiert. 2014 fand es zum ersten Mal statt, 2019 folgte die Wiederauflage und nun 2022 das dritte Festival. Ein großes Theaterprojekt am Ende der Schullaufbahn ist Tradition an der Waldorfschule, entsprechend intensiv setzen sich die Jugendlichen mit dem Stoff auseinander und entsprechend hoch ist der Anspruch an die dramaturgische Umsetzung. Dass der Faust-Stoff die jungen Leute auch heute, mehr als 200 Jahre nachdem Goethe den ersten Teil seiner Tragödie veröffentlicht hat, noch fasziniert, wundert Weißinger nicht. "Der Faust ist ein Werk, das ganz zentrale menschliche Themen beleuchtet: Was ist der Mensch, was ist die Welt? Wie kann ich in der Welt handeln? Wie kann ich mit dem Bösen umgehen? Diese Fragen sind unglaublich modern und immer noch aktuell", sagt er.

Die Themen aus dem zweiten Teil sind zum Teil hochaktuell

Neben der zwölften Klasse der Ismaninger Waldorfschule, die den ersten, bekannteren Teil des "Faust" aufführen, treten drei weitere Waldorfschulen aus Deutschland auf. Die Schulen aus Rosenheim, Oldenburg und Saar-Hunsrück haben aufgeteilt auf drei Portionen "Faust II" inszeniert. Während der erste Teil des Werks eher die "kleine Welt" des einzelnen Menschen in den Fokus nimmt, beleuchtet Faust II die große Welt und ihre Zusammenhänge. "Es geht um eine Finanzkrise, eine Wirtschaftskrise, es kommt zu einer Inflation - all das sind ja hochaktuelle Themen, die uns gerade heute beschäftigen", sagt Weißinger. "An anderer Stelle betreibt Faust Landgewinnung, indem er Deiche baut. Auch das ist ein Thema, das uns heute ebenso beschäftigt - wie gestalten wir neues Land und damit unser gesellschaftliches Zusammenleben? Schauen wir doch nach Johanneskirchen hinüber, da diskutiert die Stadtplanung zurzeit genau das."

Die Themen sollen nicht nur auf der Bühne wirken, sondern auch Anstoß geben zu Diskussionen. Denn nicht zuletzt soll das Festival die Schülerinnen und Schüler aus den verschiedenen Schulen zusammenbringen, ihnen Raum geben sich kennenzulernen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Vorträge ergänzen das Programm, aber auch kulinarische Themenstände etwa im Stile von "Auberbachs Keller".

Das Faust-Festival 2022 findet noch bis Samstag, 23. Juli, in der Rudolf-Steiner-Schule Ismaning statt. Buchungsmöglichkeiten für Tickets und das Programm im Detail finden sich unter www.faust-festival.de.