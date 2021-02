Von Daniela Bode, Ottobrunn

In den Schaufenstern hängen ein paar Luftschlangen, unter der Glastheke liegen allerlei Krapfen und anderes süßes Gebäck, in den Körben an der Wand Brote und Semmeln. Die Filiale der Bäckerei Fiegert an der Mozartstraße in Ottobrunn präsentiert sich ohne großen Firlefanz, wie auch das Firmenlogo, ein dunkelrosa umrandeter Fiegert-Schriftzug auf blau-grünem Dreieck. Wer aber hier schon eingekauft hat, weiß: Hier gibt es Backwaren, die besonders gut schmecken und den Eindruck hinterlassen, etwas Hochwertiges gegessen zu haben. "Uns ist die Qualität sehr wichtig", sagt Werner Fiegert, einer der Geschäftsführer. Und das aus Tradition, genauer gesagt Familientradition.

Werner Fiegerts Großvater Josef war es, der 1948 mit seiner Frau die Bäckerei gründete. An der Mozartstraße entstanden das Stammhaus und eine Produktionsstätte, die es beide heute noch gibt. Das Geschäft lief so gut, dass seit Anfang der Siebzigerjahre einige Filialen, eine weitere Produktionsstätte in Höhenkirchen und die Konditorei dazukamen. 1981 übergab der Gründer die Firma Werner Fiegerts Vater Wolfgang Josef und dessen drei Brüdern. Sie wandelten den Betrieb in eine GmbH um. Mittlerweile hat bereits die dritte Generation der Familie die Bäckerei übernommen. Werner Fiegert, zwei seiner Brüder und der Cousin leiten nun das Unternehmen als Geschäftsführer. Heute betreibt die Familie zwölf Filialen, darunter in Ottobrunn, Höhenkirchen-Siegertsbrunn und Neubiberg.

Detailansicht öffnen Werner Fiegert führt die gleichnamige Familienbäckerei mit zwei Brüdern und einem Cousin in dritter Generation. (Foto: Claus Schunk)

Wie bei einem gut funktionierenden Familienbetrieb üblich, bringt sich jeder ein. Werner, der selbst Bäckermeister ist, ist meist nur noch in der Verwaltung tätig. Sein Cousin kümmert sich um den Einkauf. Fiegerts Frau Angelika ist Konditormeisterin und gerade in Elternzeit mit dem vierten Kind. "Ich helfe da, wo es brennt", sagt sie. Auch der eigene Nachwuchs macht schon mit. "Im Qualitätsmanagement", sagt sie und schmunzelt. Soll heißen: Die Kinder probieren, ob Krapfen oder Semmeln schmecken und geben ihr Urteil ab. Das Backen selbst übernehmen die derzeit fünf Bäckergesellen und weitere Mitarbeiter. Sie stehen von halb ein Uhr in der Nacht bis vormittags um elf in den Produktionsstätten, mischen den Teig und formen Brot und Semmeln.

Beim Sortiment haben die Kunden eine große Auswahl. 25 Brotsorten, 20 Arten von Semmeln, Torten und anderes Gebäck. "Unser Hauptgeschäft ist das Brot", sagt Werner Fiegert. Wer es deftig möge wie er, dem schmecke das Bauernbrot. Seinen Kindern sage besonders das helle Dinkel-Kastenbrot zu. Seit mehr als 40 Jahren führt die Firma auch Bio-Vollkornprodukte. "Da war mein Onkel Paul sehr dahinter", erzählt Werner Fiegert. Der Betrieb entwickelt sich dauernd weiter. "Es ist ein ständiger Kampf beispielsweise wegen neuer Vorschriften, aber es macht Spaß", sagt Fiegert. So könne er mit all seinen Familienmitgliedern offene Gespräche führen, was bei so vielen keine Selbstverständlichkeit sei. Freilich stellt sich der Betrieb auch immer wieder auf veränderte Kundenwünsche ein. Viele Kunden seien ernährungsbewusster geworden, sagt Angelika Fiegert. Als vor einer Weile Chia-Samen hoch im Kurs waren, verarbeitete die Bäckerei die ballaststoffreichen Kügelchen in manche Produkte. "Die Samen fanden wir auch interessant", sagt Angelika Fiegert. Das heißt aber nicht, dass der Familienbetrieb jeder Ernährungsmode hinterherrennt. "Wir machen nicht jeden Trend mit", sagt Werner Fiegert.

Das Rezept Zutaten für 40 Krapfen: 1 Kilogramm Mehl 60 Gramm Hefe 225 Milliliter Wasser 80 Gramm Butter 200 Gramm Vollei 100 Gramm Eigelb 1 Gramm Vanillearoma 30 Gramm Zucker 12 Gramm Milchpulver Zubereitung: Zuerst stellt man ein Dampfl her, also einen Vorteig, indem man Mehl, Wasser und Hefe verrührt. Bei Raumtemperatur lässt man ihn mindestens 30 Minuten stehen, bis der Teig aufgeht. Dann werden die restlichen Zutaten hinzugefügt und verknetet. Anschließend portioniert man den Teig für die einzelnen Krapfen und lässt ihn ein bis zwei Stunden erneut gehen, bis er die richtige Gäre hat. Nun werden die Kugeln in heißem Fett (160 bis 180 Grad Celsius) auf beiden Seiten vier Minuten gebacken, bis sie goldbraun sind. "Man darf kein Ergebnis wie aus der Konditorei erwarten", sagt Werner Fiegert. Bei Krapfen kommt es sehr auf die Details an, etwa dass der Teig die richtige Temperatur hat. dabo

Dazu passt es, dass sich in den Krapfen der Fiegerts weder besonders ausgefallene Füllungen finden - Stichwort Leberkäs-Krapfen - noch oben drauf eine allzu aufwendige Verzierung. "Bei uns soll die Ware und die Qualität für sich sprechen und nicht ein Dekor", sagt Werner Fiegert. Weil die Krapfen sehr beliebt sind, verkauft die Familie die Sorten mit Aprikosen- und Mehrfruchtmarmelade auch das ganze Jahr über. In der Faschingszeit finden sich noch einige andere Geschmacksrichtungen wie Germknödel, Nougat und Eierlikör unter der Glastheke, momentan 14 Sorten.

Bis zu 8000 Krapfen stellt die Firma an einem normalen Faschingsdienstag her. "Dieses Jahr kann man von den Mengen her schwer planen, man weiß nicht, ob die Leute lieber zuhause bleiben oder ob eher viele ihre Krapfen kaufen wollen", sagt Fiegert. Sicher ist: In den Produktionsstätten wird in den nächsten Tagen auf Hochtouren gearbeitet.