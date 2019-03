1. März 2019, 22:02 Uhr Fasching Gute Stimmung bei der Kontrolle

Der Haarer Polizei geht nur ein Alkoholsünder ins Netz

Weiberfasching ist für die Polizei ein Anlass, Verkehrskontrollen zu veranlassen, um alkoholisierte oder unter Drogeneinfluss stehende Fahrer von der Straße zu bekommen. In der Nacht zum Freitag waren vier Streifenbesatzungen acht Stunden lang im Einsatz. Es gab einige Verwarnungen wegen Verkehrsordnungswidrigkeiten und auch Geschwindigkeitsverstößen. Außerdem hielten die Polizisten einen betrunkenen Fahrer an. Der 34-Jährige war mit einem Kleintransporter auf der B 471 in Feldkirchen unterwegs. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss in einer Höhe von 0,88 Promille stand. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Den Mann erwartet jetzt ein Bußgeldverfahren und ein Fahrverbot.

Insgesamt, so das Urteil der Polizei, sei der Gesamteindruck der Kontrollmaßnahme als sehr positiv zu bewerten. Ein Großteil der weiblichen Narren, die von Feiern kamen, hätten sich von nüchternen Fahrern abholen lassen. "Zudem stellte sich die Stimmung der kontrollierten Verkehrsteilnehmer als sehr fröhlich und gelöst dar... Fasching eben", schreibt die Polizei.