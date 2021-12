Von Claudia Wessel, Neuried

Bei der Proklamation des Jugendprinzenpaares bei strahlendem Sonnenschein am 11.11. am Marienplatz waren die Mitglieder der Neurieder Faschingsgesellschaft Würmesia noch voller Zuversicht: Die Garde, das Hofballett sowie die Kinder- und Jugendgarde hatten seit dem Sommer fleißig für ihre Show trainiert. Das Programm der neuen Faschingssaison stand fest. Die Planung für die Inthronisation von seiner Tollität Prinz Maximilian und ihrer Lieblichkeit Prinzessin Lisa war bereits in vollem Gange. Die Würmesia beabsichtigte, einige alte Traditionen wieder aufleben zulassen. Daraus wird nun nichts.

"Das Virus hätte sich wirklich keinen Zacken aus der Krone gebrochen, das Zepter den Faschingsnarren der Würmesia zu überlassen", teilt jetzt die Präsidentin der Gesellschaft, Pia Krock, launig mit. "Aber leider hält Corona das Zepter weiterhin fest in der Hand." Aufgrund der steigenden Inzidenzen, der vielen Impfdurchbrüche und der wachsenden Zahl an Corona-Erkrankten habe das Präsidium der Würmesia nun entschieden, alle bereits geplanten Faschingsaktivitäten einzustellen, um Mitglieder und Publikum bestmöglich schützen zu können.

"Natürlich sind wir enttäuscht, aber wir alle sind aufgerufen, Kontakte möglichst zu vermeiden und hier möchte die Würmesia einen Beitrag leisten." Trotzdem möchte sie auch in dieser Saison nicht vollständig von der Bildfläche verschwinden. Alternativen, vermutlich weitestgehend online, seien bereits in Planung, so Krock. Die Würmesia wolle die Tradition um das Brauchtum Fasching nicht aussterben lassen. Mit Monaco Franze sagt sie: "A bisserl was geht immer."

Bei anderen Faschingsgesellschaften wartet man dagegen noch ab. "Noch planen wir", sagt der Zweite Präsident der Unterhachinger Gleisenia, Christian Gerschkowicz. Schon am 12. November habe man den Auftakt abgesagt und auf den Schwarz-Weiß-Ball am 7. Januar gehofft. "Wir arbeiten ja quasi mit der Kristallkugel", sagt er. Man wolle am liebsten kurzfristig entscheiden. Als Alternative überlegen die Unterhachinger allerdings, wenigstens ein Video mit dem Showtanz der Truppe zu drehen. Aber auch das könnte aufgrund von Kontaktbeschränkungen schwierig werden.

"Wir sind aktuell nicht gewillt, alles komplett abzusagen", verkündet auch Thomas Schweissgut, Präsident des Unterschleißheim-Lohhofer Faschingsclubs Weiß-Blau. Natürlich könne eine jetzige Absage budgetschonend sein. "Man hat ja doch Ausgaben, für Kostüme und Orden zum Beispiel." Man wolle aber versuchen, diese auch noch in der nächsten Saison zu nutzen. "Wir bleiben in Standby", sagt Schweissgut. "Der Fasching geht ja doch bis zum 1. März, da kann es doch sein, dass noch einiges möglich ist, etwa unter freiem Himmel." So ist auch der Faschingsumzug in Unterschleißheim erst Ende Februar geplant.