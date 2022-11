Beginn der Faschingszeit:Endlich wieder Narr sein

Im Landkreis München starten am 11. November die Vereine nach zweijähriger Coronapause wieder in die Faschingssaison und haben so manche Premiere vor sich.

Von Flavia Klingenhäger, Landkreis München

Wenn es November wird, weiß Unterhachings Bürgermeister Wolfgang Panzer in der Regel schon, was ihm bald blüht. Traditionell rückt am 11. November die Faschingsgesellschaft Gleisenia pünktlich um 11.11 Uhr im Rathaus an und fordert die Herausgabe des Schlüssels. In den beiden vorangegangenen Jahren war das anders, pandemiebedingt durfte da der Bürgermeister die Geschicke der Gemeinde selbst in der Hand behalten, da war nichts mit Helau und Prinzenpaar. 2022 ist das nun wieder möglich, und die Narren und Närrinnen der Gleisenia haben bereits angekündigt, "pünktlich" im Rathaus die "neuen Tollitäten" vorzustellen.

Es ist der Auftakt für die Faschingszeit, die am 22. Februar mit dem Aschermittwoch endet. Obwohl sich die Tradition, dieses Datum und die Zeit bis zur Fastenzeit zu zelebrieren, im Landkreis München nicht derselben Popularität erfreut wie beispielsweise im Kölner Umland, wird der 11. November doch in vielen Gemeinden rund um München gefeiert: von Unterschleißheim bis ins Würmtal laufen die Vorbereitungen für die verschiedenen Veranstaltungen bereits auf Hochtouren.

Die Unterhachinger Faschingsgesellschaft Gleisenia freut sich, "endlich wieder in alter Manier zu feiern." Obwohl alle etwas angespannt seien, erzählt die zweite Kassiererin Dagmar Gerschkowicz, die Show, die für den 11. November geplant sei, sitze noch nicht so, wie es sich alle vorstellten. Vor allem für die Garde "Old's Cool", die aus den Müttern der Kindergarde der Gleisenia besteht, ist der Auftritt am Freitag bei der Proklamation des Faschingsprinzenpaares eine echte Premiere. Die "Old's Cool"-Garde habe sich nämlich erst während der Pandemie zusammengefunden, sagt Gerschkowicz.

Der Vorsitzende des Unterschleißheimer Faschingsclubs Weiß-Blau, Thomas Schweissgut, blickt voller Vorfreude auf den 11. November und die bevorstehende Faschingszeit: "Die letzten zwei Saisons waren geprägt von einer ganz emotionalen Achterbahnfahrt des Hoffens und Bangens," erzählt er, "und jetzt trauen wir uns einfach, uns voll und ganz auf den Saisonauftakt zu freuen." Für den aktuellen Vorstand, der im Herbst 2020 gewählt wurde, sei die kommende Saison die erste "normale", die nicht von vorneherein von Coronabestimmungen eingeschränkt sei, erklärt er. "Natürlich kann sich das alles kurzfristig ändern, aber für den Moment sind wir alle wirklich positiv." Der Vorsitzende schaut auf die vergangenen zwei Faschingssaisons, die die Mitglieder zuhause vor dem Computer gefeiert haben, mit gemischten Gefühlen zurück: einerseits sei es natürlich nicht das Wahre gewesen, wie "in echt" zu feiern, aber gleichzeitig habe es gezeigt, was für ein starker Verein der Faschingsclub sei. "Unsere Zahl an Mitgliedern ist gleich geblieben und finanziell geht es uns den Umständen auch ganz gut", so Schweissgut. Jetzt müsse es nur noch gelingen, bei den potentiellen Gästen dieselbe Feierlaune zu erwecken wie bei den Mitgliedern des Unterschleißheimer Faschingsclubs, sagt er, "es feiert sich nun einmal besser in der Gruppe als alleine zuhause vor dem Fernseher."

Kathrin Schmied, Ratspräsidentin des Kirchheimer Narrenrats - kurz, "Kirnarra" - kann den 11. November ebenfalls kaum erwarten. "Dieses Jahr bildet in der Tat fast schon ein kleines Revival," erzählt sie, "unser Programm ist nämlich dasselbe wie vor der Pandemie." Alle Mitglieder, vom jüngsten bis zum ältesten, freuten sich schon, in ihre Kostüme zu schlüpfen und die Tänze aufzuführen. Schon im August habe es die ersten Reservierungen für ihren Gala-Ball im Februar gegeben. "Nicht nur wir freuen uns, wieder aufzutreten, es freuen sich auch viele Faschingsbegeisterte, endlich wieder mit uns feiern zu können."

Faschingsveranstaltungen am 11. und 12. November im Landkreis München:

Aschheim, Kirnarra: Proklamation des Prinzenpaares inklusive Showtanz in der Sportgaststätte "Tassilo" in Aschheim, Samstag, 12. November, Beginn 10 Uhr.

Unterhaching, Gleisenia Faschingsgesellschaft: Proklamation des Prinzenpaares bei festlichem Schwarz-Weiß-Ball in der Hachinga-Halle Unterhaching, Freitag 11. November, Beginn 20 Uhr.

Unterschleißheim, Faschingsclub Weiß-Blau: Proklamation des Prinzenpaares, Showtänze und Buffet im "Victor's Residenz-Hotel", Freitag, 11. November, Beginn 18.30, Anmeldung telefonisch unter 089/32103-810 oder per E-Mail an annette.pasch@victors.de

München, Faschingsgesellschaft Würmesia: Proklamation des Prinzenpaares auf dem Marienplatz mit anschließender Feier, Freitag, 11. November, Beginn: 11.11 Uhr.

