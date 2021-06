Seit fünf Jahren gibt es familienbildende Angebote in Form von Familienstützpunkten im Landkreis München. Gemeinsam mit dem Landratsamt München feiern die acht Einrichtungen von 10. Juni bis 7. Oktober mit einem bunten Programm für die ganze Familie. Für Eltern und Fachkräfte gibt es spannende und interessante Vorträge, etwa über die Herausforderungen des modernen Elternseins, die verschiedenen Aufgabenfelder des Jugendamts oder das Abenteuer Pubertät. Den Auftakt und auch den Abschluss der Vortragsreihe bilden Beiträge der Buchautorin und Journalistin Nora Imlau. Über den gesamten Zeitraum bieten die Familienstützpunkte vor Ort spannende Aktionstage und auch der mobile Familienstützpunkt ist in den Landkreiskommunen unterwegs. Sofern es die pandemische Lage zulässt, wird ein großes Familienfest das Jubiläum abschließen.

Durch Tipps und Unterstützung greifen Familienstützpunkte Ratsuchenden unter die Arme. Ziel ist es, dass sich Familie und Kinder bestmöglich entfalten können und ein familienfreundliches Umfeld entsteht. Insgesamt gibt es sieben feste Familienstützpunkte im Landkreis München. Der erste eröffnete 2016 in Oberhaching. Es folgten weitere in Feldkirchen, Grünwald, Schäftlarn, Unterschleißheim und zwei in Taufkirchen. Ergänzt werden sie von dem mobilen Familienstützpunkt, um die vorhandenen Anlaufstellen für Familien im Landkreis näher zu den Menschen zu bringen.