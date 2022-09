Es ist für viele ein Segen, wenn die Großeltern greifbar sind und mal einspringen, um das Baby oder das Kleinkind zu betreuen. Dann können sich Mütter oder Väter eine Auszeit nehmen. Manchmal reicht es, jemanden zu haben, der mit den Kindern spielt, um Einkäufe erledigen zu können oder sich mal für eine Stunde auszuruhen. Wer so eine Hilfe nicht von Familienangehörigen bekommt, dem steht das Familienzentrum in Haar mit sogenannten Familienpaten zur Seite. Diese Ehrenamtlichen vom "Familienpaten Netzwerk Bayern" kommen auf Anfrage ins Haus. Weil man von solchen Helfern nie genug haben kann, sucht das Familienzentrum derzeit Frauen und Männer, die Zeit und Energie für diese Aufgabe haben. An diesem Dienstag, 20. September, findet um 9.30 Uhr ein Treffen der Paten und Patinnen im Familienzentrum Haar statt, wo sich jeder gerne spontan unverbindlich informieren kann.

Auch wenn es primär nur um die stundenweise Betreuung von Babys und Kleinkindern geht, erhalten die Paten und Patinnen eine Schulung nach dem Konzept des Familienpaten-Netzwerks. Sie treffen sich vier bis sechs Mal pro Jahr zum Austausch sowie zu Kurzvorträgen rund um die Themen Kommunikation, Konflikte und kindliche Entwicklung. Das Familienzentrum bleibt Ansprechpartner, wenn es Fragen gibt, die Patenschaft sich verändert oder ein Abschied ansteht. Die Familienpaten-Koordinatorin Claudia Schmoll ist zu Bürozeiten unter der Telefonnummer 089/46 20 44 39 und per E-Mail an familienzentrum@nbh-haar.de erreichbar. Das Angebot, das vom Familienzentrum der Nachbarschaftshilfe Haar umgesetzt wird, wird vom Landkreis München finanziert.