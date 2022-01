Ein 61 Jahre alter Mann hat am Dienstag in Unterhaching falschen Polizisten knapp 50 000 Euro übergeben. Nach Angaben der Münchner Polizei gingen die Trickbetrüger mit einer bekannten Masche vor: Ein Täter rief den Mann gegen 14.20 Uhr an, gab sich als Beamter aus und erklärte ihm, dass im Zuge der Ermittlungen im Bereich der Einbruchskriminalität eine Liste mit seinem Namen gefunden worden sei. Das Opfer ließ sich nicht nur dazu überreden, zuhause aufbewahrtes Bargeld sicherheitshalber einem angeblichen Polizeibeamten zu übergeben; er hob sogar noch extra Geld ab, das er einem zweiten Täter überreichte. Erst einige Stunden später erkannte der 61-Jährige den Betrug und wandte sich an die echte Polizei. Die sucht nun Zeugen, die am Dienstagnachmittag im Bereich der Von-Vollmar-Straße und der St.-Alto-Straße in Unterhaching etwas Verdächtiges bemerkt haben, das im Zusammenhang mit dem Fall stehen könnte. Die beiden Täter waren laut Beschreibung des Opfers etwa 1,85 Meter groß, trugen dunkle Parkas, dunkle Hosen und dunklen Mund-Nasen-Schutz und sprachen Hochdeutsch. Einer soll etwa 30 Jahre, der andere etwa 35 Jahre alt sein. Hinweise nimmt die AG Phänomene im Polizeipräsidium München, Telefon 089/2910-0, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.