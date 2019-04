10. April 2019, 16:23 Uhr Fahrradfreundlichkeit Mit der Note drei unter den Besten

Beim Fahrradklima-Test des ADFC schneiden die Kommunen im Landkreis nur mittelmäßig ab.

Von Iris Hilberth

Um wirklich fahrradfreundlicher zu werden, müssen die Gemeinden im Landkreis noch einiges verbessern. 500 Bewohner aus sechs der insgesamt 29 Kommunen haben sich im Herbst 2018 am bundesweiten "Fahrradklima-Test" des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) beteiligt und ihren Orten nur mittelmäßige Bewertungen gegeben. "Die Menschen steigen aber nur aufs Rad um, wenn die Radverkehrsinfrastruktur gut ausgebaut ist", betont Andreas Groh vom ADFC. Er lobt aber auch, dass der Landkreis den Ausbau von Radschnellwegen forciert. Auch das Angebot an Leihrädern sei zwischenzeitlich vorangetrieben worden. Am besten schnitt bei der Befragung Oberhaching ab, das als zertifizierte fahrradfreundliche Kommune mit einer Gesamtnote von 2,98 deutschlandweit den zwölften von 186 Plätzen der Gemeinden unter 20 000 Einwohner belegte.

Bundesweit haben sich 170 000 Radfahrer an der zum achten Mal organisierten Befragung beteiligt. Es ging dabei sowohl um den Stellenwert des Radverkehrs in den Gemeinden als auch um die Sicherheit: Gibt es Hindernisse auf Radwegen, Konflikte mit den Autofahrern? Wird man als Radfahrer ernst genommen? Und bedeutet Radfahren Stress? All das wollte der ADFC wissen. Im Fokus der Befragung stand neben der Infrastruktur dieses Mal die Familienfreundlichkeit. Dazu zählt die Beurteilung, ob man Kinder im Grundschulalter ohne schlechtes Gewissen allein Rad fahren lassen kann genauso wie die Erfahrung mit Kinderanhänger oder Lastenrädern auf den Radwegen.

Oberhaching bekommt gute Note für Familienfreundlichkeit

Bei der Familienfreundlichkeit liegt Oberhaching mit der Note 2,93 und Platz acht sogar noch weiter vorne als in der Gesamtwertung. Besonders honorierten die Befragten die Erreichbarkeit des Ortszentrums (1,8) und die Möglichkeit, zügig Rad zu fahren (1,9). Insgesamt empfinden die Oberhachinger beim Radfahren mehr Spaß als Stress. Bemängelt wurde bei der Befragung das unzureichende Angebot an Leihrädern (5,0). Inzwischen dürfte diese Beurteilung anders ausfallen, in Oberhaching haben in diesem Frühjahr acht Stationen mit Mieträdern der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) eröffnet. Schlechte Noten gab es für die Mitnahmemöglichkeit der Räder beim MVV (4,0) und der Führung bei Baustellen (3,5).

Ähnlich beurteilen die Garchinger das Angebot in ihrer Stadt, die mit 3,21 bundesweit in der gleichen Kategorie Rang 20 belegte. Hier werden zudem die Breite der Radwege, die schlecht abgestimmten Ampelschaltungen und die spärliche Kontrolle von Falschparkern auf Radwegen (jeweils Note 4,1) bemängelt. Für die Familienfreundlichkeit gab es eine 3,27. Schlechter schnitt hier Unterföhring ab, das mit 3,99 knapp an der vier vorbeischrammte. Auch her werden die geringe Breite der Radwege, die Ampelschaltung und das mangelnde Leihradangebot kritisiert. Vor allem vermissen die Bürger eine Fahrradförderung.

Verärgert über Falschparker

Bei den größeren Kommunen (20 000 bis 50 000 Einwohner) schnitt Unterschleißheim mit 3,59 und Rang 64 noch am besten ab. Hier ärgern sich die Radfahrer allerdings noch massiver über Falschparker (4,8). Unterhaching landet auf Platz 71 von 311 Kommunen, die Radfahrer gaben der Gemeinde die Gesamtnote 3,64. Auch hier sind die Breite der Radwege (4,5) und die Ampelschaltung (4,4) ein Problem. Das Fahren im Autoverkehr trug im benachbarten Ottobrunn zudem zur mäßigen Gesamtnote von 3,99 und Rang 183 bei.