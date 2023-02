Nach der Sprengung eines Fahrkartenautomaten am Haarer Bahnhof sowie von zwei Zigarettenautomaten in Heimstetten und Aschheim sucht die Polizei weiter nach den Tätern. Währenddessen werden aus Nordbayern ähnliche Fälle gemeldet: So kam es im Landkreis Coburg in der Nacht zum Donnerstag zu zwei weiteren Sprengungen. Laut Zeugenaussagen zerstörten zwei Männer in Sonnefeld einen Automaten, wie die Polizei mitteilte. Eine knappe halbe Stunde später sollen die beiden im nahe gelegenen Weidhausen bei Coburg einen weiteren gesprengt und das Geld gestohlen haben. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.

Wegen ähnlicher Spuren vermutet die Polizei einen Zusammenhang zwischen den Taten. In Heimstetten erbeuteten die unbekannten Täter 135 Schachteln Zigaretten und 42,50 Euro, im Aschheimer Ortsteil Dornach 28 Schachteln und 70,50 Euro. Über die Beute aus dem Fahrkartenautomaten ist nichts bekannt. Laut Polizei wurde Bargeld in unbekannter Höhe entwendet. Der Automat zwischen den Bahngleisen wurde durch die Explosion völlig zerstört.

Nach jetzigem Ermittlungsstand wurden sowohl der Fahrkartenautomat als auch die beiden Zigarettenautomaten möglicherweise mit illegaler Pyrotechnik gesprengt. Die Schadenshöhe am Fahrkartenautomat beziffert die Polizei auf 10 000 Euro, an den anderen beiden Automaten in der Hürderstraße in Kirchheim und der Bahnhofstraße in Dornach auf jeweils 3000 Euro. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen fehlt von den Tätern und der Beute bisher jede Spur. Zeugen beobachteten vier Täter in Kirchheim und Aschheim. 20 Streifen und ein Polizeihubschrauber suchten die Unbekannten vergeblich.

Die Polizei sucht Zeugen, die am Mittwoch gegen 3 Uhr in der Nacht im Bereich des S-Bahnhofes Haar oder am Bahnhofsplatz Verdächtiges beobachtet haben sowie am frühen Montagmorgen an den beiden Tatorten in Aschheim und Kirchheim. Sachdienliche Hinweise nehmen das Polizeipräsidium München, Kommissariat 51, Telefon 089/2910-0, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.