Von Annette Jäger, Neuried

Erklingt da nicht etwas? Liegt da nicht Weihnachtsmusik in der Luft? Wer an den Adventssonntagen um 18 Uhr in Neurieds Straßen lauscht, könnte damit richtig liegen. Die Musikschule Neuried hat ihre Mitglieder dazu aufgerufen, sich an den Sonntagen um 18 Uhr auf den Balkon zu stellen, das Fenster zu öffnen, vor die Haustür zu treten oder in den Garten, die Instrumente herauszuholen und Weihnachtslieder zu spielen. Alle sind eingeladen, mitzumachen. Musik soll durch den ganzen Ort schallen und Weihnachtsstimmung verbreiten, so stellt sich das Musikschulleiter Christoph Peters vor.

Seit Wochen üben die Musikschüler ihre Weihnachtslieder, vor allem die Anfänger beginnen ganz früh damit, damit die Töne dann auch sitzen für das musikalische Vorspiel vor Publikum. Nun müssen wieder sämtliche Konzerte ausfallen aufgrund der Pandemie. Doch umsonst haben die Musikschüler nicht geübt, jetzt soll es aus den Häusern schallen, eine Viertelstunde lang. Christoph Peters macht selbst auch mit. Im Trio mit Natascha Juchert und Andreas Porsch, beide aus dem Musikschulvorstand, lernt er Posaune und hat mit ihnen schon am zweiten Advent in der Gautinger Straße 1 ein Ständchen gegeben. Zwei Sonntage folgen noch.

Die Musikschule ist im zweiten Jahr der Pandemie schon versiert, was digitale musikalische Auftritt angeht. Auf der Homepage der Musikschule www.musikschule-neuried.de können Besucher jeden Tag ein Türchen des musikalischen Adventskalenders anklicken und erhalten einen stimmungsvollen Gruß - und auch die ein oder andere Überraschung präsentiert. So gab am Nikolaustag Bürgermeister Harald Zipfel (SPD) eine Darbietung zum Besten. "Alle Jahre wieder" spielte er mit ganzer Leidenschaft auf dem Saxofon. Die Musikschüler gesellen sich dann in ihren jeweiligen musikalischen Ensembles mit dazu, zu einem mehrstimmigen Kanon "Viel Glück und viel Segen auf all Deinen Wegen".

Der Advent lädt dazu ein, die ganze Kraft der Musik zu spüren. "Musik transportiert Gefühle auf eine besondere Art, an Weihnachten fällt das besonders auf", meint Peters. Neben Weihnachtsklassikern wie "Stille Nacht", das weltweit in der Weihnachtszeit erklingt, gibt es auch speziellere Lieder. "Es kommt ein Schiff beladen" ist so eines. Der adventliche Choral ist schon über 500 Jahre alt, und der christliche Text noch heute so aktuell wie vor Jahrhunderten. "Das Segel ist die Liebe...", zitiert Peters schwelgend aus der zweiten Strophe. "Ich mag die Melodie, es ist mein Lieblingslied."

Die stade Zeit ist dieses Jahr eine fade Zeit. Mit dieser Serie versucht die SZ, jeden Tag wenigstens ein bisschen Licht in den Advent zu bringen.